Ex-Sky-Chef geht zu Disney

Köpfe

Auch Morgan-Stanley-Chef James Gorman kommt.

Der Verwaltungsrat der Walt Disney Company hat am Mittwoch den CEO von Morgan Stanley, James Gorman, und den ehemaligen Sky-Chef Jeremy Darroch in den Verwaltungsrat berufen. Das bisherige Vorstandsmitglied Francis A. deSouza wird sich bei der kommenden Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellen, da er in den Technologiesektor wechselt.Neben Disney-CEO Bob Iger, dem Chairman von Disney, Mark Parker, Executive Chairman von Nike, und deSouza gehören dem Board of Directors von Disney derzeit Mary T. Barra, Safra A. Catz, Amy L. Catz, Francis A. deSouza, Francis L. Catz und Francis L. deSouza an."James und Jeremy sind beide weithin respektierte Führungspersönlichkeiten in ihren Branchen, und ihre Expertise wird die Talente und die Erfahrung des Disney-Vorstands ergänzen, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, sowohl den Verbrauchern als auch den Aktionären einen Mehrwert zu bieten", sagte Disney-Vorstandsvorsitzender Parker. "In den 14 Jahren, in denen James CEO von Morgan Stanley war, hat er die strategische Transformation des Unternehmens geleitet und für die Aktionäre einen erheblichen Mehrwert geschaffen. Er war ein wesentlicher Bestandteil des gut organisierten Nachfolgeprozesses bei Morgan Stanley im vergangenen Jahr. Jeremy bringt umfassende Führungsqualitäten im internationalen Mediengeschäft mit und hat während seiner Zeit bei Sky den erfolgreichen Übergang von einem linearen Satellitensender zu einem der größten europäischen Multiplattform-TV-Anbieter geleitet".