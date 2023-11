Quotencheck

In diesem Herbst war Günther Jauch wieder in zehn Folgen auf Millionärssuche.

Fans von «Wer wird Millionär?» sollten sich die 200. Folge des Podcasts «Baywatch Berlin» anhören, denn dort ist Günther Jauch zu Gast, der zahlreiche Hintergrundinformationen zur erfolgreichen RTL-Quizshow ausplaudert. So verriet der Moderator, dass die Fragen-Redaktion auch die Quizfragen sichtet, die in anderen Spielshows gestellt werden, damit diese nicht bei «Wer wird Millionär?» gestellt werden.In diesem Herbst stellte Jauch die erste Quizfrage am Montag, den 11. September, um 20.15 Uhr. Rund 2,48 Millionen Menschen schalteten ein, das bedeutete einen Marktanteil von 11,3 Prozent. Unter den Zuschauern waren 0,50 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre alt, die einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von zehn Prozent mitbrachten. Die zweite Folge, die eine Woche später lief, erreichte schon 11,1 Prozent, Ende September fuhr man 11,5 Prozent Marktanteil ein. Die zwei September-Folgen fesselten 0,55 sowie 0,59 Millionen junge Zuschauer. Die Reichweite kletterte auf 2,79 Millionen, eine Woche später fuhr man sogar 2,93 Millionen Menschen ein.Am Brückentag, den 2. Oktober, waren 2,76 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil sank auf zwölf Prozent. Allerdings fiel man beim jungen Publikum auf 0,50 Millionen, der Marktanteil wurde auf 10,3 Prozent beziffert. Eine Woche später ging die Quizshow erst um 20.30 Uhr auf Sendung, das sollte zu 2,86 Millionen Menschen und 12,4 Prozent Marktanteil führen. Die Reichweite bei den jungen Menschen kletterte auf 0,57 Millionen, sodass man einen Marktanteil von 11,2 Prozent erreichte. Am 16. Oktober lauschten 2,91 Millionen Menschen Günther Jauch, die Sendung aus Köln sicherte sich 12,3 Prozent Marktanteil. Mit 0,55 Millionen fuhr man 10,9 Prozent Marktanteil ein.Einen massiven Schub der Reichweite verbuchte «Wer wird Millionär?» am 23. Oktober, als Jauch die Millionen-Frage stellte. Die Reichweite explodierte förmlich, denn es waren 3,85 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren dabei. Auch der Marktanteil wuchs auf 15,8 Prozent. Beim jungen Publikum ging es mit 0,75 Millionen aufwärts, der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent – Staffelrekord. Bei den jungen Zuschauern erreichte zunächst 0,72 Millionen und 14,5 Prozent, insgesamt ging es auf 3,17 Millionen.Die vorletzte reguläre Ausgabe unterhielt 2,86 Millionen, das Ergebnis war beim jungen Publikum mit 0,64 Millionen und 12,0 Prozent weiterhin gut. Die Sendung vom 13. Oktober verbesserte sich auf 3,04 Millionen und 12,6 Prozent. Jetzt schalteten allerdings nur noch 0,58 Millionen Umworbene ein, die 11,6 Prozent Marktanteil mitbrachten.Die zehn neuen regulären Folgen machten eine hervorragende Figur. Auch nach über 20 Jahren «Wer wird Millionär?» können sich die Reichweiten noch sehen lassen: 2,97 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf 12,6 Prozent. Mit 0,59 Millionen werberelevanten Zuschauern fuhr man 11,8 Prozent Marktanteil. Man darf nicht vergessen, dass von der Quizshow schon über 1.600 Folgen produziert wurden. Chapeau, Herr Jauch!