Guy Fieri unterzeichnet neuen Vertrag mit Food Network

Köpfe

Der Koch und Warner Bros. Discovery sollen sich auf einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag geeinigt haben.

Guy Fieri hat sich mit seinem Arbeitgeber Warner Bros. Discovery auf einen neuen Vertrag geeinigt. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, soll er dafür 100 Millionen US-Dollar erhalten. Damit ist Fieri der bestbezahlte Mitarbeiter von Food Network. Bei seinem letzten Vertrag vor drei Jahren sollen 80 Millionen Dollar geflossen sein. Der Unternehmer wird über seine Firma Knucke Sandwich weiterhin Projekte produzieren."Guy Fieri ist überall bekannt, es gibt nur einen Guy Fieri", sagte Betsy Ayala, Leiterin des Bereichs Food Content bei Warner Bros. Discovery. "Guys Liebe zum Essen, zu Restaurants und zu den Köchen hinter den Gerichten, kombiniert mit seiner außergewöhnlichen Leidenschaft für die Gestaltung von Serien mit Geschichten, die ankommen, machen die Verlängerung dieser Partnerschaft zu einer klaren Entscheidung in unserer Mission, den Zuschauern mehr von dem zu bieten, was sie lieben."Fieri fügte hinzu: "Fast zwei Jahrzehnte lang war Food Network mein Zuhause, und im Rahmen des Warner Bros. Discovery-Universums weiterhin großartiges Fernsehen zu machen, ist genau das, was ich will. Essen ist unsere universellste Sprache, und es ist ein Privileg und eine Verantwortung, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme, die Menschen zu vereinen, indem ich Köche, Gastronomen und die Menschen, die überall im Land und auf der Welt unglaubliche Mahlzeiten zubereiten, in den Mittelpunkt stelle."