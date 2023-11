Kal Penn spring bei «Daily Show» ein

US-Fernsehen

Die Suche nach einem neuen Moderator geht weiter.

Comedy Central hat sich die Dienste von zwei weiteren Komikern gesichert, die in den kommenden Wochen durch die Late-Night-Showführen werden. Wie Comedy Central am Dienstag mitteilte, wird Charlamagne Tha God ab dem 4. Dezember und Kal Penn ab dem 11. Dezember die Sendungen moderieren.Penn war in seiner vorherigen Show im März dadurch aufgefallen, dass er den US-Präsidenten Joe Biden für einen Auftritt gewinnen konnte, in dem er darüber sprach, wie junge Menschen durch ihr Engagement Veränderungen in den Bereichen Klima, Ölbohrungen und Menschenrechte vorantreiben können.Im November traf sich Charlamagne Tha God mit der republikanischen Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley. Für Comedy Central ist das aber noch nicht die Lösung. Seit Anfang 2023 sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Moderator, der die Show übernimmt. Gaststars wie Leslie Jones und Sarah Silverman wurden nicht berücksichtigt.