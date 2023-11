Knossi plant eigene «Big Brother»-Version

TV-News

Noch vor Weihnachten soll es mit dem bei Twitch beheimateten Ableger losgehen.

Nach dem Auszug von Patricia Blanko am Samstag und Philo Kotnik am Montag weilen noch immer elf Bewohner in-Containerlandschaft an der Kölner Stadtgrenze in Bocklemünd. Am kommenden Montag, 4. Dezember, steigt das große Finale live in Sat.1 . Danach werden die 34 Container aber nicht abgebaut, sondern weiterverwendet. Das verriet Jens „Knossi“ Knossalla in der gestrigen Liveshow im Gespräch mit Marlene Lufen und Jochen Schropp.„Nach «Promi Big Brother» hier in Sat.1 geht’s weiter. Wir verlängern – und zwar auf meinem Twitch-Kanal mit «Promi Big Brother – Knossi Edition»“, verkündete der erfolgreiche Streamer in seinem gewohnt euphorischen Ton. Knossi wird selbst in den Container einziehen und gemeinsam mit weiteren Promis in der wenig luxuriösen Behausung wohnen. Mit dabei sind unter anderem Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn, die gemeinsam mit Oliver Pocher die erste «PBB»-Staffel moderierte, Joey Kelly und YouTuber MontanaBlack sowie Adam Wolke (SkylineTV). Mehr Namen wollte Knossi noch nicht preisgeben, sprach aber von elf festen Bewohnern sowie wechselnden Tagesgästen.Wie beim Original soll es Spiele geben, in die Knossi aber nicht redaktionell involviert sein möchte, da er „sich selbst überraschen lassen möchte“, so der ehemalige «Let’s Dance»-Teilnehmer. Los geht es bei Twitch am 12. Dezember. Wie lange der Container geöffnet bleibt, ließ Knossi offen. Er sprach von einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen.