«Late Show» wieder aus der Konserve

US-Fernsehen

Stephen Colbert hat eine Blinddarmentzündung.

Erst streikten die Drehbuchautoren, dann war Thanksgiving und nun müssen sich die Fans auf eine weitere Pause von mindestens einer Woche einstellen, denn-Moderator Stephen Colbert hat einen Blinddarmdurchbruch. Mindestens diese Woche wird die Show ausfallen, mehr ist noch nicht bekannt.Die Nachricht wurde am Montag auf der offiziellen Seite der CBS-Show veröffentlicht. "Es tut mir leid, dass ich unsere Shows diese Woche absagen muss", heißt es dort. "Ich bin sicher, ihr denkt: 'Truthahnüberdosis, Steve? Kentern der Sauciere? Tatsächlich erhole ich mich gerade von einer Operation wegen eines Blinddarmdurchbruchs. Ich bin meinen Ärzten für ihre Fürsorge dankbar und Evie und den Kindern dafür, dass sie mich ertragen. In Zukunft werden alle E-Mails an meinen Blinddarm von meiner Bauchspeicheldrüse beantwortet.Für Dienstag waren eigentlich Jennifer Garner und Baz Luhrmann angekündigt. John Scofield sollte gemeinsam mit Louis Cato musizieren. Am Mittwoch kehrte das ehemalige «Late Show»-Bandmitglied John Batiste zurück, Patrick Stewart wollte als Gast vorbeischauen. Für Donnerstag waren Barbara Streisand und Kelsey Grammer angekündigt.