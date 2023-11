Paramount setzt «Gladiator» fort

Kino-News

Nächste Woche sollen die Dreharbeiten auf Malta fortgesetzt werden.

Am Montag, den 4. Dezember 2023, sollen die Dreharbeiten zuauf der Insel Malta fortgesetzt werden. Wie „Variety“ berichtet, hatten sich die Dreharbeiten der Paramount Pictures-Produktion durch den Schauspielerstreik im Juli verzögert. Nachdem sich die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und die Studios für die nächsten drei Jahre geeinigt haben, konnten die Dreharbeiten nun fortgesetzt werden.In der «Gladiator»-Fortsetzung spielen der Oscar-nominierte «Aftersun»-Hauptdarsteller Paul Mescal, Denzel Washington und «The Last of Us»-Darsteller Pedro Pascal mit. Wieder in ihren Rollen zu sehen sind Connie Nielsen und Derek Jacobi, die im Original aus dem Jahr 2000 mitspielten. Russell Crowe, der Hauptdarsteller des ersten «Gladiator», ist in diesem Film nicht zu sehen, da seine Figur stirbt. Der erste Film war ein großer Erfolg und gewann den Oscar für den besten Film.Der Film, der am 22. November 2024 in die Kinos kommt, ist teilweise schon geschnitten. In einem Interview mit dem „New Yorker“ anlässlich des Kinostarts von «Napoleon» sagte Scott, er habe während des Streiks 90 Minuten «Gladiator 2»-Filmmaterial geschnitten. Darunter sei "... eine Szene, in der der Held gegen ein Rudel Paviane kämpft".