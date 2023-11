Matthias Opdenhövel moderiert «The Floor»

TV-News

Die Erfolgsshow aus den Niederlanden soll im kommenden Jahr sechs Mal in Sat.1 zu sehen sein.

Durch den im Sommer 2021 geschlossenen First-Look-Deal zwischen der Seven.One Entertainment Group und John de Mols Talpa Studios hat sich der Privatsender Sat.1 die Rechte an der niederländischen Erfolgsshowgesichert, die man erstmals in diesem Jahr bei den Screenforce Days im Juni angekündigt hatte. Nun nannte der Bällchensender neue Details zur Show, die im kommenden Jahr zu sehen sein wird.Die Moderation übernimmt «The Masked Singer»-Moderator Matthias Opdenhövel, der durch insgesamt sechs Ausgaben führen wird. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus bezeichnete Opdenhövel als „perfekten Moderator“, der nah am Spielfeld, wettkampferfahren und ein Experte in der strategischen Analyse sei. Über das Konzept sagte Rasmus: „«The Floor» ist eine schnelle und verdammt spannende Quizshow, bei der die Teilnehmer auf der einen Seite ein sehr breites Allgemein- und Spezialwissen mitbringen, aber auch sehr strategisch agieren müssen, um weit zu kommen.“In «The Floor» treten 100 Kandidaten auf einem riesigen LED-Boden in Quizduellen gegeneinander an. Der titelgebende Boden ist in einhundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner in einem Quiz-Duell heraus. Wer das jeweilige Quiz-Duell gewinnt, übernimmt alle Felder des Gegners oder der Gegnerin. Wer verliert, verlässt das Spiel. Für die Kandidaten gilt es taktisch zu spielen, um immer mehr Boden zu gewinnen – mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem Floor zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.«The Floor» wird hierzulande von der Seven.One-Tochter Cheerio Entertainment in Zusammenarbeit mit Talpa Studios produziert. Die Strategie-Quizshow soll das Quizportfolio von Sat.1 für die Primetime nach dem Erfolg von «Das 1% Quiz» erweitern, wie Rasmus betont.