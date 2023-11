AGF will DAZN-Zahlen messen

Vermischtes

Die Ausweisung der Zahlen soll „zeitnah“ erfolgen.

Bislang machen Streamingdienste eher ein Geheimnis über ihre genauen Abrufzahlen und weisen Ergebnisse, wenn überhaupt, nur selbst aus. Mit DAZN wagt nun ein erster internationaler Player den Schritt in die unabhängige Datenerfassung. Die AGF Videoforschung nimmt DAZN als erste eigenständige internationale Streaming-Plattform in die Messung auf. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, nun sollen letzte Optimierungen an den Implementierungen sowie Qualitätschecks durchgeführt werden, so dass die Ausweisung der Zahlen „zeitnah“ erfolgen könne, wie die AGF am Dienstag mitteilte.Zwar hat DAZN bereits Kenntnis über Zahlen zu den erreichten Endgeräten, nicht aber zu den Menschen hinter den Geräten, die das AGF-Panel erfassen soll. Haruka Gruber, Senior Vice President Media DACH bei DAZN, hatte beim diesjährigen AGF Forum betont, dass die Ausweisung der Zuschauerzahlen im anerkannten AGF-Standard der nächste Schritt für eine noch erfolgreichere Werbevermarktung des Angebots von DAZN sei.„Gemeinsam mit DAZN haben wir einen echten Meilenstein erreicht: Wir freuen uns sehr, DAZN ab sofort im AGF-Standard ausweisen zu können. Wir haben damit nicht nur die erste international agierende Plattform unter Messung, sondern auch eine Plattform, die vornehmlich auf das Video-Streaminguniversum konzentriert ist, aber einen nennenswerten Platz auf dem Big Screen einnimmt“, erklärt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, die bereits weitere Plattformen im Blick hat. „Das sind gute Voraussetzungen für die mögliche Integration weiterer relevanter Player, die um die Gunst des Zuschauers in einem dynamischen Medienmarkt buhlen.“Haruka Gruber, Senior Vice President Media DACH bei DAZN, fügt an: „Wir freuen uns sehr, als erster Streaming-First-Anbieter Pionierarbeit im Bereich der konvergenten Reichweitenmessung zu leisten. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der AGF eine Blaupause für alle Streaming-First-Plattformen anzubieten, die volle Transparenz und Vergleichbarkeit gewährleistet. Dies stärkt unseren Wettbewerbsvorteil als Streaming-Plattform im Werbemarkt, insbesondere im Hinblick auf unsere attraktiven und einzigartigen Inhalte und Zuschauer."