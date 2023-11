«Bauer sucht Frau» macht Lege das Leben schwer

Quotennews

Die RTL-Datingshow holte einen neuen Staffelbestwert, während «Lege kommt auf den Geschmack» den Sinkflug fortsetzte.

Wie das Zucker-Experiment von «Jenke.» bei ProSieben holte am Montagabend aucheinen Marktanteil von 15,7 Prozent in der Zielgruppe. Da die Sendung aber ein paar Minuten kürzer dauerte, benötigte RTL für diese Leistung 0,91 Millionen Zuschauer, während die ProSieben-Doku 0,88 Millionen Jüngere einsammelte. Für «Bauer sucht Frau» stand somit nicht nur der Tagessieg zu Buche, sondern auch ein neuer Staffelbestwert.Auch auf dem Gesamtmarkt lief es formidabel für Inka Bause und ihre Landwirte. Insgesamt schalteten 3,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass man sich nur dem ZDF-Film «Versunkene Gräber» und dem «heute journal» geschlagen geben musste. Der Kölner Sender fuhr 14,2 Prozent Marktanteil ein – auch hier bedeuten beiden Werte Bestmarken 2023. Des einen Freud ist des anderen Leid: Zu leiden hatte diesmal vor allem VOX und Sebastian Lege.Der neue VOX-Koch, der zum dritten Mal sein Formatpräsentierte, geriet am Montagabend unter die Räder. Wurden in den ersten beiden Ausgaben noch 1,32 und 1,10 Millionen Zuschauer gemessen, sank die Reichweite diesmal auf nur noch 0,67 Millionen. Der Marktanteil lag nur bei schwachen 2,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe setzte sich die Talfahrt fort, mit 0,30 Millionen Umworbenen reichte es für 5,2 Prozent, nachdem zuvor gute 9,1 und 7,3 Prozent gemessen worden waren.