Sabrina Amali wird ab Februar zur «Notärztin»

Das Erste strahlt immer dienstags sechs Folgen der neuen Serie aus.

ARD-Zuschauer sind mit Medical-Dramen auf diesem Sendeplatz bestens vertraut, denn am Dienstagabend ist seit vielen Jahren «In aller Freundschaft» beheimatet. Im Februar 2024 startet Das Erste nun eine weitere Serie mit medizinischem Hintergrund. Es handelt sich um, die sich ab dem 13. November immer dienstags um 20:15 Uhr zum Dienst meldet. Geplant sind sechs Folgen, die ab dem 6. Februar in der ARD-Mediathek zum Streamen bereitstehen.Die titelgebende Hauptrolle der Dr. Nina Haddad spielt Sabrina Amali, die als Notärztin auf der Mannheimer Feuerwache III arbeitet. An ihrer Seite steht stets der Notfallsanitäter Paul Raue, der von Paul Zichner gespielt wird. Darüber hinaus gehören auch Max Hemmersdorfer als Feuerwehrmann Markus Probst (), Mark Zak als Brandmeister Piotr Rogosa und Anna Schimrigk als unerschrockener Billy Johannes zum Ensemble. Das Erste verspricht mit «Die Notärztin» „emotionale Höhen und Tiefen, dramatische Notfälle und bewegende Geschichten“, denn jeder Einsatz birgt medizinische und emotionale Herausforderungen, schließlich ist die Welt der Feuerwehrleute für die Ärztin Neuland. Nina erkennt aber schnell, dass hinter den Uniformen und dem manchmal rauen Ton Menschen stecken, denen das Schicksal anderer trotz aller professioneller Distanz nicht gleichgültig ist. Dr. Nina Haddad, die geborene Einzelkämpferin, macht die Erfahrung, dass die Kollegen für sie da sind, privat wie beruflich. Sie erlebt Zusammenhalt, Teamgeist und Hingabe. Denn für die Kollegen der Feuerwache III ist die tägliche Arbeit kein Job, sondern Berufung – eine starke Gemeinschaft und Familie zugleich.«Die Notärztin» ist eine Produktion der Polyphon Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Die redaktionelle Verantwortung im SWR haben Barbara Biermann (Executive Producerin), Michael Schmidl und Simon Riedl. Produzentin ist Sabine Tettenborn, Junior Producer ist René Colling. Regie führt Jan Haering, der gemeinsam mit Tina Thoene auch die Drehbücher schrieb.