Sky produziert Sportshow mit Greg James

Erst am 11. Dezember wird die neue Show aufgezeichnet. Einen Sendetermin nannte man nicht.

Das weihnachtliche TV-Programm wird jetzt noch besser und sportlicher, denn Sky Max bringt eine brandneue Show auf die Bildschirme:mit Greg James. In diesem einmaligen Special blickt Gastgeber Greg James zusammen mit sportbegeisterten Comedians wie Maisie Adam und Guz Khan auf die größten, lustigsten und lächerlichsten Geschichten aus der Welt des Sports im Jahr 2023 zurück.Von der wilden Titelfeier von Man City bis hin zu den witzigsten Interviews mit Martin Brundle in der Formel 1 werden die Zuschauer mit lustigen Monologen, Clips und Plaudereien verwöhnt, bei denen auch Überraschungsgäste aus Comedy, Sport und Unterhaltung auftreten. Greg James sagte: "Als Liebhaber von Sport und lustigen Dingen könnte diese Show nicht besser zu mir passen. Es war ein weiteres unschlagbares Jahr mit sportlichen Erfolgen, und dazwischen gab es auch viele lächerliche Momente. Wir können es kaum erwarten, das alles zu feiern."«Sports Funniest 2023» ist ein Sky Original, das von Phil Edgar-Jones, Direktor von Sky Arts and Entertainment, im Auftrag von Zai Bennett, Managing Director of Content für Sky UK und Irland, in Auftrag gegeben wurde. Die leitende Redakteurin für Sky ist Barbara Lees. Die Sendung wird von CPL Productions produziert. Ausführender Produzent ist Jack Shillaker. Die Sendung wird am Montag, den 11. Dezember 2023, in den Pinewood Studios aufgezeichnet. Noch gibt es keinen Sendeplatz.