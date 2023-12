Food Network startet «Kids Baking Championship»

US-Fernsehen

Die neue zehnteilige Serie wird am 1. Januar starten.

Am Montag, den 1. Januar um 20 Uhr kehrt die Emmy-nominierte Wettbewerbsserievon Food Network für eine neue Staffel zurück. Zum ersten Mal begrüßen Valerie Bertinelli und Duff Goldman ein Dutzend Kinderbäcker, die sich Backherausforderungen stellen, die von den besten Momenten des Schuljahres inspiriert sind. Während des zehnteiligen Wettbewerbs müssen die jungen Bäcker die neuesten Desserttrends und die beliebtesten Süßigkeiten in schwierigen Herausforderungen mit einem Hauch von Schule kreieren. Von Porträttorten für den Fototag bis hin zu Blondies, die das beliebteste Pausenspiel, das Himmel-und-Hölle-Spiel, zelebrieren, und zu Nachahmungen von Desserts für das Mittagessen in der Cafeteria müssen sie ihr Backwissen unter Beweis stellen, indem sie die köstlichsten und optisch beeindruckendsten Leckereien herstellen, die man sich vorstellen kann. Nur ein unglaublicher junger Bäcker wird die Klasse anführen und mit einem Hauptpreis von 25.000 Dollar, einem Platz im Food Network Magazine und dem Titel Kids Baking Champion abschließen."Die Schule ist ein sozialer Knotenpunkt, ein Ort des Lernens und ein Nährboden, an dem sich Kinder Herausforderungen stellen und wachsen können - und damit das ideale Thema für die neue Staffel von Kids Baking Championship. Die neuen Herausforderungen fangen die Essenz der Schulerfahrung mit jedem Dessert ein", sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery.Bei der Premiere müssen die Kinder ihre Talente unter Beweis stellen, indem sie Kuchen zu Ehren des Lieblingstages aller Kinder in der Schule backen - dem Fototermin! Jede Torte muss mit einem essbaren Foto und Emoji-Motiven versehen werden, die die Hobbys des jeweiligen Bäckers widerspiegeln. Während der gesamten Saison stellen die jungen Bäcker ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis und zaubern unwiderstehliche Süßigkeiten voller Geschmack und Spaß am Schuljahr.