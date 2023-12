Mike muss zuschauen

Soap-Check

Der ehemalige Geschäftsführer einer Berliner Kneipe will das Personal schulen und Mitarbeiter führen. Doch er musste seinen Job aufgeben.

«Rote Rosen» (Mo - Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo - Do, 19.30 Uhr, Bayerisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

> (Mo-Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo-Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo - Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo - Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin - Tag & Nacht» (Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Franka nennt die Dinge gerne beim Namen und kann nicht verstehen, was Merle an Silvio findet. Genervt von Frankas Direktheit sucht Merle Rat bei Gunter. Silvio fragt Merle gekränkt, warum sie sich Gunter und nicht ihm anvertraut. Da erkennt Merle die traurige Wahrheit: Sie liebt Silvio nicht! Simon lässt sich auf Dilays Wunsch hin durchchecken. Während die beiden in der Notaufnahme warten und sich gegenseitig beruhigen, gefällt Hendrik insgeheim gar nicht, was er an Symptomen sieht.Ana will Wilma nicht glauben, dass Philipp es auf das Vermögen seiner Großtante abgesehen hat. Trotzdem kommt Ana ins Grübeln - schließlich ist sie nicht zum ersten Mal vor Philipp gewarnt worden. Die Stimmung zwischen Markus und Christoph ist nach wie vor angespannt. Als Markus erfährt, dass Julian wegen des Unfalls vor Gericht steht, beschließt er, einen Schritt auf Christoph zuzugehen. Schließlich war ihr dummer Eifersuchtsstreit der Auslöser für Julians Unfall.Tina versucht mit allen Mitteln, einen Fleck von Sarahs Schal zu bekommen. Wird sie damit aus Versehen Erinnerungen auslöschen? Joschi ist hin- und hergerissen, ob er seine Ausbildung im Hotel von Lauras Vater fortsetzen soll. Wird er die Chance nutzen und Lansing hinter sich lassen?Als Stella nicht glauben will, dass Paco sie betrogen hat, muss Patrizia improvisieren und Nika einen handfesten Beweis liefern. Als Bettina Tobias' Trennungsabsichten ignoriert, muss er zu drastischen Mitteln greifen. Es kommt zu einer hässlichen Abrechnung. Benedikt und Ute müssen entsetzt feststellen, dass Britta ihre Hochzeitsplanung komplett vermasselt hat. Eine Absage scheint der einzige Ausweg.Simone findet einen Weg, Decker von Jennys Kündigung abzubringen. Doch Decker knüpft seine Zusage an eine Bedingung. Leyla leidet so sehr unter dem Erwartungsdruck, dass sie krank zu werden droht und sucht Hilfe bei Imani. Henning ist dankbar, Daniela an seiner Seite zu wissen und wird von Ben davon überzeugt, dass er Daniela für immer in seinem Leben haben will.Jonas ist froh, bei seinen Freunden in der WG zu sein und genießt einen schönen Tag mit Luis und Moritz. Doch dann zeigt sich wieder einmal, wie schnell sich das Leben ändern kann ... Alicia lässt den überraschten Carlos einfach stehen. Aus Loyalität zu Tobias verbietet sie sich, weiter an Carlos zu denken.Sarahs Kritik hat Fabian schwer getroffen. Er beschließt, seinen geplanten Umzug nach München vorzuziehen und die Landarztpraxis endgültig hinter sich zu lassen - sehr zur Freude von Alexandra. Sarah befürchtet, Fabian nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freund zu verlieren. Und das, bevor sie mit ihm über Leo sprechen konnte. Im letzten Moment greift Georg ein und konfrontiert seinen Sohn mit einer Wahrheit, die alles verändert.Daniel gesteht Emma, dass seine vermeintliche Ex-Frau Anastasia in der Stadt ist und für ein paar Tage bei ihm wohnt. Emma weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Immer wieder hat sie das Gefühl, dass die beiden nicht wirklich getrennt sind. Als Daniel Emma auch noch bittet, sich während Anastasias Aufenthalt von seiner Wohnung fernzuhalten, schrillen bei ihr die Alarmglocken. Emma braucht Klarheit. Sie geht heimlich zu Daniels Firma und trifft dort sofort auf Anastasia. Die hält Emma für eine Praktikantin!Mike hat mit seinem neuen Job an der Bar zu kämpfen. Immer wieder würde er am liebsten eingreifen, Abläufe optimieren, die Mitarbeiter zu effektiverem Arbeiten anhalten oder ein paar strenge Anweisungen geben. Aber Mike ist kein Geschäftsführer mehr, und es fällt ihm unendlich schwer, das zu akzeptieren. Als sich ihm jedoch die Chance bietet, schneller als erwartet in eine verantwortungsvollere Position aufzusteigen, will er zuschlagen. Doch dann entscheidet sich Piet kompromisslos für Sascha. Der macht Mike dann auch noch fertig. Mike ist so wütend, dass er Sascha am liebsten umbringen würde. Nur Milla ist es zu verdanken, dass er einigermaßen ruhig bleibt. Frustriert muss er einsehen, dass er sich unterordnen muss.