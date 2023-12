«Criminal Record»-Trailer vorgestellt

England

Oscar-Preisträger Peter Capaldi und Cush Jumbo spielen die Hauptrollen.

Apple TV+ hat den Trailer zuveröffentlicht, dem neuen achtteiligen, einstündigen Krimi mit Oscar-Preisträger Peter Capaldi und dem für den Critics Choice Award nominierten Cush Jumbo in den Hauptrollen als Ermittler, die sich in einem Tauziehen um eine historische Mordverurteilung befinden. «Criminal Record» wird sein globales Debüt auf Apple TV+ mit den ersten beiden Episoden am Mittwoch, den 10. Januar 2024, geben, gefolgt von neuen Episoden, die bis zum 21. Februar wöchentlich mittwochs ausgestrahlt werden.Von dem für den BAFTA Award nominierten Paul Rutman («Vera», «Indian Summers») ist «Criminal Record» ein spannender, charakterstarker Thriller, der im Herzen des heutigen London spielt. Ein anonymer Anruf verwickelt zwei brillante Detektive in eine Konfrontation über einen alten Mordfall - die eine junge Frau, die am Anfang ihrer Karriere steht, der andere ein gut vernetzter Mann, der sein Erbe schützen will.In «Criminal Record» spielen Capaldi («Doctor Who», «The Thick of It») als Detective Chief Inspector Daniel Hegarty und Jumbo («The Good Wife», «The Good Fight», «The Beast Must Die») als Detective Sergeant June Lenker, Charlie Creed-Miles («King Arthur», «Wild Bill») als Tony Gilfoyle, Dionne Brown («The Walk-In») als DC Chloe Summers, Shaun Dooley («Official Secret», «The Woman in Black», «The Awakening») als DS Kim Cardwell, Stephen Campbell-Moore («The Bank Job», «Season of the Witch») als Leo Hanratty, Zoë Wanamaker («Harry Potter and the Sorcerer's Stone», «My Week with Marilyn») als Maureen, Rasaq Kukoyi («Andor») als Patrick Burrowes, Maisie Ayres als Lisa, Aysha Kala als Sonya Singh, Cathy Tyson («Mona Lisa») als Doris Mathis und Tom Moutchi («Famalam», «The Hustle») als Errol Mathis.