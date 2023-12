2,85 Millionen Menschen sehen Biathlon

Quotennews

«Die Bergretter» sicherten sich zur Primetime wieder richtig hohe Marktanteile.

Am Sonntag startete der Biathlon-Weltcup, der zunächst in der schwedischen Provinz Östersund Halt machte. Roman Rees gewann das Einzel über 20 Kilometer, am Donnerstag stand die Staffel über vier Mal 7,5 Kilometer auf dem Programm. Das norwegische Team sicherte sich die Pole Position, Deutschland landete auf dem dritten Rang. Am Sonntagnachmittag schalteten 3,27 Millionen Zuschauer im Ersten zu, unter der Woche schlug sich die ZDF-Übertragung mit 2,85 Millionen Zuschauern und 27,5 Prozent sehr gut. 0,27 Millionen junge Menschen brachten 17,5 Prozent Marktanteil mit.In der Serie, die das ZDF um 20.15 Uhr ausstrahlte, tauchte nach drei Jahren Funkstille wieder Robert Wenninger im Leben seiner Frau Susanne und seines Sohns Jonas auf. Der Spross der Familie will verhindern, dass Robert wieder Teil der Familie wird. Die Serie mit Sebastian Ströbel verzeichnete 5,29 Millionen Zuschauer, das Buch von Alexandré Powelz und Christiane Rousseau sicherte sich 20,4 Prozent Marktanteil. Die Arbeit von Franziska Jahn verbuchte 0,49 Millionen, der Marktanteil wurde auf 9,2 Prozent beziffert.Maybrit Illner diskutierte mit ihren Gästen CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz, die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Die Grünen), der Persönliche Beauftragte des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Prof. Lars Feld, sowie Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der "Welt" über das Thema „Ampel in Notlage – ohne Geld, ohne Vertrauen?“. 2,51 Millionen Menschen verfolgten die Talkshow,erreichte einen Marktanteil von 14,8 Prozent. 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige standen für 6,4 Prozent. Beiwaren Politiker Jürgen Trittin, Nahost-Expertin Kristin Helberg, Journalistin Eva Quadbeck und Islamwissenschaftler Guido Steinberg zu Gast, die 1,72 Millionen Zuschauer und 17,4 Prozent mitbrachten. Mit 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 8,2 Prozent Marktanteil ein.