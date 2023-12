VOD-Charts

„Bäumchen wechsel dich“, heißt es in dieser Woche an der Spitze der Charts. Dahinter kehrt die koreanische Netflix-Sensation in abgewandelter Form zurück.

Die Netflix-Serieeroberte vor zwei Jahren die Welt und mauserte sich damals zum erfolgreichsten Neustart des kalifornischen Streamers. Die brutale Serie war über Wochen hinweg „Talk of the Town“ und verdeutlichte Netflix‘ Marktmacht eindrucksvoll. Nun ist die Serie in abgewandelter Form zurück: als Reality-Competition. Erste Zahlen deuten darauf hin, dass der Hype auch nach zwei Jahren keineswegs vorbei ist – dazu später mehr. Die Top10 beginnen in dieser Woche mit der Serie, die in den vergangenen sieben Tagen 1,75 Millionen Abrufe generierte.Auf Platz neun wird es weihnachtlich, auch wenn der Protagonist eigentlich etwas gegen das Fest der Liebe hat:sammelte eine Reichweite von 1,85 Millionen. Vorwochen-Siegerschaffte es in der 48. Kalenderwoche „nur“ auf Rang acht. 2,39 Millionen Mal wurde der Sitcom-Klassiker gestreamt. Auf 11.000 Abrufe mehr brachte es der Paramount+-Titel«TBBT»-Spin-offdarf sich nach einer Woche Pause wieder über einen Auftritt in den VOD-Charts freuen. Der junge Nerd verzeichnete 2,72 Millionen Views. Vor etwas mehr als einer Woche setzte Prime Videofort. Die deutsche Impro-Serie erfreute sich in der ersten vollständigen Woche on air großer Beliebtheit und platzierte sich mit 2,88 Millionen Aufrufen auf dem fünfen Platz. Rang vier ging an die Netflix-Reihe, die zwischen dem 24. und 30. November 2,94 Millionen Mal angesteuert wurde.Vergangenen Freitag, 24. November, erschien beim Streamingdienst mit dem roten N die schwedische Miniserie, die hierzulande alsfirmiert. Der Thriller wurde 3,47 Millionen Mal geklickt. 4,05 Millionen Aufrufe generierte die eingangs erwähnte Reality-Show, die seit vorvergangenem Mittwoch verfügbar ist. Platz eins ging derweil an Streaming-Dauerbrenner. Die Sitcom erreichte 5,23 Millionen Streams.