Quotennews

Im Anschluss sendete «Kontraste» wieder mehrere Themen zur Terrororganisation Hamas.

Clemens Schick und Anne Schäfer kehrten am Donnerstag als Kommissare Xavi Bonet und Fina Valent ins Programm von Das Erste zurück. Im Auftakt vonsorgte ein Prozess gegen den 82-jährigen Frauenarzt Dr. Sánchez für Aufsehen. Der ehemalige Klinikchef hat zu Zeiten der Franco-Diktator die Neugeborenen weggenommen und an das Regime weitergeleitet. Diese Geschichte lockte 4,68 Millionen Menschen an, der Marktanteil wurde auf 18,1 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,30 Millionen, das führte zu 5,6 Prozent.Das von Eva-Maria Lemke moderierte rbb-Magazinbeschäftigte sich mit dem Propaganda-Krieg der Hamas auf TikTok. 2,00 Millionen Menschen sahen zu, das sorgte für 9,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,18 Millionen jungen Menschen fuhr man schlechte 3,5 Prozent ein. Nach den(1,69 Millionen) sahen 1,22 Millionen Menschen, die 7,6 Prozent Marktanteil holte. 0,19 Millionen junge Menschen waren dabei, das sorgte für 5,6 Prozent.0,78 Millionen Menschen verbuchte, die erst um 23.10 Uhr startete. Die Produktion der bildundtonfabrik erreichte 6,1 Prozent der Zuschauer und fuhr 5,0 Prozent bei den jungen Menschen ein. Schließlich ging die Koproduktion aus SWR und HR auf Sendung:. Nachdem sich Florian Schroeder zuerst mit dem Gendern auseinandersetzte, riss er vergangene Woche die Macht an sich. 0,48 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten, wie der Satiriker „Nudging“ in der Politik erklärte. Die Sendung schnappte sich 5,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen standen 0,09 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde mit 4,5 Prozent beziffert.