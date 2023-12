Rundschau

Mit einer Doku-Serie über Jan Ullrich versucht Amazon zu punkten, Fagin macht Jack Dawkins das Leben schwer und Las Vegas wird in einer neuen Netflix-Serie zerstört.

«The Artful Doger» (seit 29. November bei Hulu)

«Völlig zerstört» (seit 30. November bei Netflix)

«Jan Ullrich – Der Gejagte» (seit 28. November bei Amazon)

«Eine Million Dollar» (seit 23. November bei Paramount+)

«Mrs. Davis» (seit 10. November bei Amazon)

Im Australien der 1850er Jahre hat Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster), auch bekannt als The Artful Dodger, ein neues Leben als Chirurg begonnen, das durch die Ankunft von Fagin (David Thewlis) bedroht wird.Eine Elitespezialeinheit muss in dieser spannenden Action-Comedyserie von den Machern von «Cobra Kai» eine tödliche Gefahr von Las Vegas abwenden.Gemeinsam mit Jan Ullrich reisen die Zuschauer dabei an die wichtigsten Karriereschauplätze der Radsportlegende: Von seinen Anfängen bis zu seinem großen Triumph in Paris, aber auch zu den Orten, die mit seinen weniger schönen Lebensmomenten verknüpft sind – kommentiert von ihm selbst. Interviews unter anderem mit Jan Ullrich, Lance Armstrong, Richard Virenque, Bjarne Riis, Rudy Pevenage und vielen mehr.Für John Fontanelli (Philip Froissant) ändert sich das Leben von einem Tag auf den anderen radikal. Eben ist der junge Fahrradkurier noch durch die Berliner Nächte gezogen und hat ohne einen Cent in der Tasche seine Unabhängigkeit genossen. Bis er von einer unglaublichen Nachricht überrascht wird: Er ist Alleinerbe eines vor über 500 Jahren angelegten Vermögens. Im Laufe der Jahrhunderte ist dieses auf die unfassbare Summe von einer Billion Dollar angewachsen.In dieser rasanten Actionserie begibt sich Schwester Simone gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Wiley auf eine weltumspannende Reise, um Mrs. Davis, eine mächtige künstliche Intelligenz, zu vernichten. Ein epischer Kampf von biblischen und binären Ausmaßen.