Blockbuster-Battle

RTL wartet mit der Free-TV-Premiere des Disney-Animationsfilms auf, während Tele5 einen Filmklassiker aus den 70ern ins Rennen schickt. Oder stiehlt am Ende doch Liam Neeson als ehrlicher Dieb den Sieg.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Tom ist vieles, vor allem aber ein berüchtigter Bankräuber. Doch die Gefühle für seine neue Geliebte Annie haben seinen Entschluss gefördert, vergangenes Unrecht wiedergutzumachen und sein kriminelles Leben hinter sich zu lassen. Obwohl er immer ehrlich und präzise gearbeitet und ausschließlich gewaltfreie Banküberfälle gemacht hat, will er nicht, dass seine Beziehung zu Annie auf Lügen basiert. Er beschließt, sich dem FBI zu stellen und das Geld, das er gestohlen hat, für einen Deal mit dem Staatsanwalt und einen Neuanfang einzutauschen. Als er die Außenstelle des FBI in Boston anruft, um ein Geständnis abzulegen und ein Treffen zu vereinbaren, halten die Agenten Baker und Meyers den Anruf für einen schlechten Scherz. Stattdessen schicken sie ihre jüngeren Kollegen, die Agenten Nivens und Hall. Als den beiden klar wird, dass Tom tatsächlich der gesuchte Bankräuber ist, sehen sie Toms gestohlenes Geld als ihre goldene Eintrittskarte in ein besseres Leben. So beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem man nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Tele5, 20:15 Uhr)Detektiv Hercule Poirot reist im Orient Express Richtung London. Mitten auf der Strecke geschieht ein Mord. Zu allem Überfluss bleibt der Zug im tiefen Schnee stecken. Poirot ermittelt und findet heraus, dass ein ungelöster Fall von vor fünf Jahren bei der Tat eine zentrale Rolle spielt: eine tragische Kindsentführung mit fünf Toten. - Mit 84 Jahren sah die berühmte Krimi-Autorin Agatha Christie diese Verfilmung ihres Romans. Die Darstellung Albert Finneys kam ihren Vorstellungen ihrer Romanfigur Hercule Poirot am nächsten.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Die Madrigals sind eine ungewöhnliche Familie, die in den Bergen von Kolumbien im Dorf Encanto lebt. Jedes Familienmitglied beherrscht eine andere, zauberhafte Gabe. Nur Mirabel scheint keine magischen Fähigkeiten zu besitzen. Doch dann gerät die zauberhafte Welt von Encanto in Gefahr, und es stellt sich heraus, dass nur die ganz normale Mirabel in der Lage ist, ihre außergewöhnliche Familie und deren magische Welt zu retten. Quotenmeter schrieb über den Film: „Angereichert mit schmissiger Musik werden der Phantasie keine Grenzen gesetzt, um große und kleine Zuschauer gleichsam mitzureißen.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 7