Oscars beginnen früher

US-Fernsehen

Im Anschluss an die Filmpreis-Gala möchte ABC «Abbott Elementary» zeigen.

ABC hat bekannt gegeben, dassam Sonntag, 10. März, zu einer neuen, früheren Sendezeit live von ausgestrahlt wird. Die Verleihung beginnt um 19 Uhr an der Ostküste und um 16.00 Uhr an der Westküste. Eine 30-minütige Pre-Show leitet die Live-Show ein, und direkt im Anschluss zeigt ABC eine neue Episode der Emmy preisgekrönten Comedy-Serie. Die Sendung wird zur Primetime nach der Live-Präsentation auch in der pazifischen Zeitzone erneut ausgestrahlt.Wie bereits angekündigt, wird der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Late-Night-Talkmaster und Produzent Jimmy Kimmel zum vierten Mal als Moderator der Live-Show auftreten. Raj Kapoor wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren, während Molly McNearney und Katy Mullan als ausführende Produzenten fungieren. Hamish Hamilton wird bei der Sendung Regie führen.Die 96. Oscarverleihung findet im Dolby Theatre at Ovation Hollywood statt und wird live auf ABC und in mehr als 200 Ländern weltweit übertragen. In Deutschland ist die Gala bei ProSieben zu sehen.