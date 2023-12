«Jury Duty»-Star unterschreibt bei Amazon

Köpfe

Nach dem Erfolg von Freevee möchte das Unternehmen weiterhin mit Ronald Gladden zusammen arbeiten.

Ronald Gladden, der Hauptdarsteller der diesjährigen Emmy-nominierten Comedy-Serie, hat einen Zwei-Jahres-Gesamtvertrag mit Amazon MGM Studios unterzeichnet, um eine Vielzahl von Inhalten zu produzieren, zu entwickeln und die Hauptrolle zu übernehmen. Gladden, ein ursprünglich aus Oregon stammender Solarunternehmer, wurde als ahnungsloser Geschworener in der Comedy-Serie Jury Duty auf Amazon Freevee bekannt, die vier Primetime-Emmy-Nominierungen erhielt, darunter für die beste Comedy-Serie."Worte können nicht ausdrücken, wie aufgeregt ich bin, offiziell ein Teil der Amazon-Familie zu sein", sagte Gladden. «Jury Duty» war eine bemerkenswerte Erfahrung für mich, die mich mit so vielen kreativen und inspirierenden Menschen zusammengebracht hat. Ich freue mich nun darauf, diese neuen Beziehungen zu nutzen, um Projekte für Amazon MGM Studios zu entwickeln.""Im Mittelpunkt von Jury Duty stand eine Geschichte über die Kraft der menschlichen Güte, Selbstlosigkeit und Empathie", sagte Lauren Anderson, Head of AVOD; unscripted and targeted programming, Amazon MGM Studios. "Ronald verkörpert dies durch seine Fähigkeit, sich mit allen Menschen in seiner Umgebung zu verbinden, unabhängig von ihrem Hintergrund, ihrer Berühmtheit oder ihren Eigenheiten. Wir freuen uns darauf, mit Ronald zusammenzuarbeiten und mehr Möglichkeiten zu schaffen, um Freude, Positivität und Inspiration zu Amazon-Kunden zu bringen."