«DSDS»-Jury ist komplett

steht in den Startlöchern für eine neue Staffel. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, aber Kandidaten können sich noch bewerben. Bekanntlich fällt in der 21. Staffel die Altersgrenze, Bewerber müssen jedoch mindestens 16 Jahre alt sein. Am 16. Dezember startet in Köln die große deutschlandweite Castingtour. Nun steht auch fest, vor welchen Juroren die neuen Talente vorsingen müssen.Bekannt war bereits, dass Urvater des Formats Dieter Bohlen und dessen Zögling Pietro Lombardi wieder zurückkehren werden. Die beiden freigewordenen Plätze – Katja Krasavice und Leony haben die Show verlassen – werden von der Siegerin der zehnten «DSDS»-Staffel Beatrice Egli sowie von der Rapperin Loredana besetzt.„Mit Beatrice Egli und Loredana konnten wir zwei sehr erfolgreiche Vertreterinnen ihres jeweiligen Musik-Genres für die DSDS-Jury gewinnen“, erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, und führt aus: „Beatrice Egli ist ein Schlager-Multitalent und belegt mit ihren Studioalben und Songs immer wieder die Spitze der Musikcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie hat den modernen Pop-Schlager bei «DSDS» salonfähig gemacht und sich als erfolgreiche Moderatorin etabliert. Loredana gehört zu den populärsten Deutsch-Rapperinnen des Landes und konnte bereits etliche Erfolge feiern – allein ihr Song ‚Kein Wort‘ hat über 92 Millionen Streams. Die beiden Künstlerinnen sind eine perfekte Ergänzung zu den bewährten «DSDS»-Juroren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi – wir haben unsere Wunschbesetzung für die 21. Staffel gefunden!“