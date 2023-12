Sat.1 zeigt Winnie-Puuh-Biografie

TV-News

Mitte Dezember werden gleich zwei Spielfilme als Free-TV-Premiere am Vorabend gesendet.

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023, setzt der Fernsehsender Sat.1 um 15.45 Uhr auf die Free-TV-Premiere der amerikanisch-australischen Animationskomödie. Der Film handelt von Dora, die gemeinsam mit ihren Eltern im peruanischen Dschungel aufwächst. Sie hat sich der Aufgabe verschrieben, die archäologisch noch unerforschte Inka-Stadt Parapata zu finden. Kurz vor deren Entdeckung wird Dora aber zu Verwandten nach Los Angeles geschickt und muss sich dort an das Großstadtleben gewöhnen – bis sie und ihre Freunde plötzlich in die Hände von Schatzräubern geraten, die es auf die Prunkstücke Parapatas abgesehen haben.Das Drehbuch stammt von Matthew Robinson und Nicholas Stoller, die Regie übernahm James Bobin. Im englischen Original spricht «Desperate Housewives»-Star Eva Longoria Elena, in Deutschland übernahm Anna Carlsson die Aufgabe. Derya Flechtner durfte in die Rolle von Dora schlüpfen. Paramount Pictures brachte den Spielfilm im Sommer 2019 in die internationalen Kinos.Um 17.50 Uhr feiert auch «Goodbye Christopher Robin» ► bei Sat.1 seine Free-TV-Premiere. Der Spielfilm handelt von der Biografie des Winnie-Puuh-Erfindern. A.A. Milne und seine Frau Daphne leiden unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Es scheint, als sei alles Glück verlorengegangen, bis die beiden einen Sohn bekommen: Christopher Robin. Mit seiner Kreativität und Fröhlichkeit bringt er neues Licht in ihr Leben – und der Schriftsteller Alan Alexander findet durch den fantasievollen kleinen Jungen die Inspiration zu einem Welterfolg. Verleiher war Fox Searchlight Pictures, das inzwischen zu Disney gehört.