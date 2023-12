[Das perfekte Dinner]] liefert ab

Quotennews

Seit Oktober holt «Das perfekte Dinner» jeden Sendetag mehr als eine Million Zuschauer zu VOX. Das kann sich sehen lassen.

Dies wird ein regelrecht einseitiger Bericht. Jedoch ist an dieser Stelle wohl erlaubt, dennliefert einfach ab. Seit mittlerweile Oktober schafft es jede Platzierung auf mehr als eine Million Zuschauer. In dieser Woche ergaben sich 1,23, 1,17, 1,29, 1,24 und gestern 1,71 Millionen Zuschauer. Der gestrige Marktanteil geht damit, wie schon die gesamte Woche, mit 5,5 Prozent vollkommen in Ordnung.Doch auch die Zielgruppe liefert ordentlich ab. Gestern ergaben sich mit 0,35 Millionen Umworbene gute 9,2 Prozent am entsprechenden Markt. In der abgelaufenen Wochen ergaben sich Montag und Dienstag 0,37 Millionen Werberelevante für 8,5 und 9,4 Prozent, Mittwoch und Donnerstag waren 0,43 und 0,36 Millionen drin. Hier ergaben sich 10,2 und 9,2 Prozent.Das sprichwörtliche Problemkind bleibt dann jedoch die Primetime. Mitsinkt die Reichweite auf schwache 0,61 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sinkt so auf brenzliche 2,5 Prozent. Auch die Zielgruppe verabschiedet sich größtenteils. Es verweilen 0,23 Millionen Umworbene, so blieb en immerhin 4,8 Prozent.