Die Luft ist raus? «Ninja Warrior Germany»

Quotennews

Wo in der Vorwoche noch ein schwaches «The Voice of Germany» erwartet wurde, fiel gestern «Ninja Warrior Germany» deutlich ab.

Stell dir vor, es ist das zweite Halbfinale. Und keiner schaut hin. Na gut, "keiner" ist an dieser Stelle freilich übertrieben. Dennoch, mit 1,71 Millionen Zuschauern lief es fürwahrlich nicht gut. Der Marktanteil fiel auf einen bisherigen Minus-Rekord von 7,3 Prozent.Die Zielgruppe schaffte es dennoch den sprichwörtlichen Karren aus dem Dreck zu ziehen, wobei sich auch hier ein Minus-Rekord ergeben sollte. Mit 0,59 Millionen Umworbenen waren gute 12,5 Prozent am entsprechenden Markt möglich. auch hier lief es bisher in der laufenden Staffel nicht schlechter.Somit lief das Vorabendprogramm der Primetime erneut den Rang ab.sicherte sich ab 19:40 Uhr 1,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag so bei 8,3 Prozent. Die klassische Zielgruppe sicherte sich 8,8 Prozent bei 0,37 Millionen Werberelevanten.