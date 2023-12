RTL Crime wiederholt «Glauben»

TV-News

Die sieben Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt.

Am Dienstag, den 9. Januar 2024, strahlt die Fernsehstation RTL Crime wieder die Serieaus. Die Fernsehserie stammt von Universal Pictures Television und zeigt Renée Zellweger und Josh Duhamel. Pam nötigt ihre vermeintlich beste Freundin Betsy dazu, sich von ihr abholen zu lassen. Ihrer Familie gegenüber rechtfertigt sich Betsy damit, dass Pam doch eine so gute Freundin sei. Derweil ruft Pam bei Betsys Mutter an und gibt vor, dass sich Betsy nicht meldet. Russ, der von Pam verhasste Ehemann Betsys, bekifft sich währenddessen bei seinem Kumpel. Als Betsy die tote Pam findet, kann er sich bei der Notfallzentrale kaum richtig artikulieren.Auf dem 22.10 Uhr-Slot folgt die Premiere der Serie, in der Peter Kurth den erfolgreichen, aber alkoholkranken Berliner Strafverteidiger Dr. Schlesinger verkörpert. Die Frau bestreitet vehement ihre Schuld, doch alles deutet darauf hin, dass sie ihren Mann erschossen hat, um die Prämie seiner Lebensversicherung zu kassieren. Schlesinger erhält einen wichtigen Hinweis zu dem Fall, dessen Bedeutung er jedoch zunächst nicht versteht.Als Schlesinger von einer langen Nacht im Gericht zurückkehrt, erwartet ihn im Treppenhaus eine alte Bekannte: Azra. Die elegant gekleidete Frau arbeitet als Geldeintreiberin für die chinesische Mafia, Schlesinger hat sie vor Jahren in einem Prozess wegen Körperverletzung verteidigt. Inzwischen hat Schlesinger Spielschulden bei der Mafia angehäuft, die er nicht begleichen kann. Azra soll etwas nachhelfen. Sie schlägt den Anwalt im Treppenhaus nieder, er lässt es widerstandslos über sich ergehen. Als Schlesinger in seiner Kanzlei wieder zu sich kommt, hat Azra seine Verletzungen bereits mit Eis versorgt. Die beiden verbindet trotz allem eine Art von Freundschaft. Während Schlesinger bewusstlos war, hat sich Azra die Akten des mutmaßlichen Mordfalls angesehen und gibt einen wichtigen Hinweis, dessen Bedeutung Schlesinger jedoch nicht versteht.