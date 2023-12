Wieder im Plus: «The Voice of Germany»

Quotennews

Der Start in die Live-Shows läuft ordentlich für «The Voice of Germany».

> 0,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil kletterte so auf 11,6 Prozent.



Die werberelevante Zielgruppe schaffte es so auf 15,8 Prozent am entsprechenden Markt, hier waren 0,33 Millionen Zuschauer mit dabei.

Keine Sorge beim Bällchensender -hat sich in der Vorwoche lediglich eine Verschnaufpause genommen. Während die 1,38 Millionen Zuschauer arg schlecht aussahen, kamen gestern dafür starke 1,91 Millionen zusammen. Der Marktanteil kam so auf überzeugende 5,5 Prozent, wobei die Zielgruppe mit 9,6 Prozent deutlich mehr lieferte. Hier konnten 0,42 Millionen Umworbene definiert werden.Damit ging es deutlich runter im Vergleich zu den letzten Zahlen. In der Vorwoche holten 0,53 Millionen Werberelevaten deutlich bessere 10,8 Prozent. Im Anschluss hielt