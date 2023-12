Durchwachsene Resultate beim Filmprogramm

Quotennews

Doch auch wenn zur Primetime nicht allzu viele Zuschauer zu Sat.1 finden, bleibt «Promi Big Brother» im Anschluss ein Zuschauermagnet.



Sat.1 eröffnete die Primetime mit der Komödie, für welche sich jedoch nur 0,84 Millionen Fernsehende interessierten. Dies hatte einen akzeptablen Marktanteil von 3,4 Prozent zur Folge. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren waren zumindest hohe 8,2 Prozent Marktanteil drin.ging so an diesem Abend ab 22.20 Uhr auf Sendung. Die Reichweite stieg auf 1,35 Millionen Menschen an, so dass nun starke 7,4 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Die Quote lag bei den 0,42 Millionen Umworbenen bei überzeugenden 10,1 Prozent.RTLZWEI setzte unterdessen auf das Heldenepos, welcher 0,63 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegte. Mit 2,6 Prozent Marktanteil schob man sich knapp über den Senderschnitt. Die 0,26 Millionen Werberelevanten sicherten sich en hohes Resultat von 5,0 Prozent. Weiter ging es mit dem Actionfilm, welcher mit 0,29 Millionen Filmfans bei guten 2,7 Prozent landete. Die 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf 4,4 Prozent zurück.Das Weihnachtsmärchenlockte 0,94 Millionen Neugierige zu VOX . Dies entsprach einem annehmbaren Marktanteil von 3,8 Prozent. Die 0,30 Millionen Jüngeren landeten bei einem passablen Resultat von 5,8 Prozent. Es folgte der Actionthriller. Bei einem Publikum von 0,66 Millionen Menschen stagnierte die Quote weiterhin bei 3,8 Prozent. Die 0,25 Millionen Umworbenen kletterten hingegen auf solide 6,3 Prozent.