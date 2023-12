«Adventsfest» im Ersten überzeugt, doch ZDF-Krimi hat die Nase vorne

Quotennews

Über elf Millionen Zuschauern entfielen so auf die beiden gefragten Primetime-Programme der öffentlich-rechtlichen Sender.



Das Erste sendete gestern die Show, passend zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Unter der Moderation von Florian Silbereisen wurde die besinnliche Zeit in Suhl in Thüringen eingeleitet. Einer der Höhepunkt war das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Betlehem. Zudem wurden zahlreiche prominente Gäste wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Andy Borg, DJ Ötzi und Mireille Mathieu begrüßt.Im Jahr zuvor lockte der Auftakt in die Weihnachtszeit 5,05 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies hatte einen starken Marktanteil von 21,1 Prozent zur Folge. Bei den 0,48 Millionen Jüngeren wurden gute 9,1 Prozent gemessen. Mit 5,03 Millionen Zuschauern blieb das Interesse heute ähnlich groß. Die Quote wuchs sogar auf hervorragende 21,5 Prozent. Auch bei den 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine Steigerung auf hohe 10,3 Prozent möglich.Dennoch reichte dies nicht für den Primetimesieg, denn es war kein Vorbeikommen am ZDF . Der Sender hatte auf den Krimigesetzt und so 6,16 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegt. Dies hatte einen starken Marktanteil von 24,2 Prozent zur Folge. Die 0,49 Millionen Jüngeren mussten sich jedoch knapp hinter der Konkurrenz einordnen. Hier waren dennoch überzeugende 9,4 Prozent Marktanteil möglich.