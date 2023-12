WDR2-Moderator Andresen geht zu RTL

TV-News

Jan Malte Andresen wird ab dem kommenden Jahr Moderator bei den «Punkt»-Morningshows des Kölner Senders.

Jan Malte Andresen verlässt nach über 20 Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und schließt sich dem Privatsender RTL an. Für den Kölner Sender moderiert er ab 2024 die Morgenschiene von. Seinen ersten Einsatz hat Andresen am 8. Januar 2024.„Wir freuen uns sehr, dass uns mit Jan Malte Andresen ein gleichermaßen erfahrener, vielseitiger und extrem sympathischer Moderator bei den RTL-Frühmagazinen verstärken wird. Herzlich willkommen im Team, lieber Jan Malte“, so Daniel Mundhenke, Chefredakteur Magazine bei RTL News.Jan Malte Andresen sagt, dass er sich wahnsinnig darauf freue, „mit den RTL-Zuschauern den Tag zu beginnen. «Punkt 6/7/8» vereint für mich das Beste des Radios – kompakt informieren, unterhalten nutzwertig sein – nur eben mit Bildern! Toll, dass mir Menschen dabei jetzt auch in die müden Augen schauen können“, erklärte der Radio-Moderator, der seit 2017 beim WDR das «WDR2 Morgenmagazin» moderiert. Andresen begann seine journalistische Laufbahn 1989 bei einem Baden-Badener Lokalsender. Von 1995 bis 1997 gehörte er zum ersten Moderationsteam des damals neu gegründeten Jugendradios 1Live. Parallel dazu war er ab 1996 bis 2021 als Hörfunkmoderator für NDR2 und NDR1 im Einsatz. Während seiner Tätigkeit für den Norddeutschen Rundfunk zog es Andresen auch vor die Kamera, unter anderem als News-Anchor bei «eins extra» und als Moderator des «Schleswig-Holstein Magazin». Von 2016 bis 2021 moderierte er zudem bei „tagesschau24“ sowie die Vormittagsausgabe der «Tagesschau». Außerdem ist er Host verschiedener Podcasts, darunter der News-Podcast «Frühdenker» der ‚FAZ‘ oder der Misereor-Podcast «Mit Menschen».