ARD und ZDF teilen EM-Spiel auf

TV-News

Die DFB-Auswahl eröffnet im ZDF das Heim-Turnier gegen Schottland, die anderen beiden Gruppespiele sind im Ersten zu sehen.

Am vergangenen Samstag wurde in Hamburg die Gruppenphase der UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgelost. Die deutsche Nationalmannschaft, die auch nach dem Trainerwechsel von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann durch schwache Leistungen auffiel, entkam einer sogenannten Todesgruppe. Die Elf um Kapitän İlkay Gündoğan trifft auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die ARD und das ZDF , die durch eine Sublizenz-Vereinbarung mit der Deutschen Telekom 34 von 51 Spielen im Free-TV übertragen, haben sich nun auf die Verteilung der Partien mit deutscher Beteiligung geeinigt.Das Eröffnungsspiel in München steigt am 14. Juni 2024 ab 21:00 Uhr live im ZDF. Die Partie gibt es zudem in der ZDFmediathek sowie bei MagentaTV zu sehen. Das Erste zeigt die beiden anderen deutschen Spiele in der Vorrunde live im linearen Programm und in der ARD Mediathek: Am 19. Juni 2024 ist um 18:00 Uhr die Begegnung des DFB-Teams gegen Ungarn aus Stuttgart zu sehen sowie am 23. Juni 2024 das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz, das um 21:00 Uhr in Frankfurt angestoßen wird.Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale mit dem DFB-Team. Die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Fest steht derweil auch, wo das Endspiel am 14. Juli 2024 zu sehen ist. Das Erste überträgt ab 21:00 Uhr live aus Berlin.