«Lege kommt auf den Geschmack» erholt sich zum Finale

Quotennews

Am Nachmittag konnte das Adventskalender-Spezial von «Shopping Queen» für keine signifikante Quoten-Erhöhung sorgen.

Nach einem kleinen Durchhänger zu Beginn des Novembers kam das Guido-Maria-Kretschmer-Formatzuletzt wieder auf die üblichen, sehr guten Werte. Am Donnerstag und Freitag generierte man in der 15-Uhr-Stunde 0,38 und 0,37 Millionen VOX-Zuschauer ab drei Jahren, sodass in der Zielgruppe tolle Marktanteile von 8,9 und 8,8 Prozent zustande kamen. Die neue Woche war nun in Frankfurt beheimatet und sollte etwas Besonderes bereithalten. Passend zum Dezember startete VOX ein Adventskalender-Spezial.Die Werte stiegen allerdings nicht an, was angesichts des ohnehin tollen Niveaus schwierig war. Dennoch kann der Kölner Sender sehr zufrieden sein, denn es schalteten ähnlich wie vergangenen Montag 0,48 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,09 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Die Marktanteile wurden auf 4,9 Prozent bei allen und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert.Ähnlich lief es für Sebastian Lege in der Primetime. Das frisch verlängerte Formaterreichte mit dem Finale der ersten Staffel 0,87 Millionen Zuschauer – 200.000 Zuschauer mehr als vor acht Tagen, aber eben auch 450.000 weniger als bei der Premiere. Der Marktanteil belief sich auf ausbaufähige 3,4 Prozent. In der Zielgruppe musste sich Lege mit 0,34 Millionen Umworbenen und annehmbaren 6,2 Prozent begnügen. VOX wird sich von der zweiten Staffel sicherlich mehr Konstanz wünschen, denn die Quoten waren seit der starken Premiere mit 9,1 Prozent stark rückläufig. Die beiden weiteren Ausgaben kamen auf 7,3 und 5,2 Prozent.