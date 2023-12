Disney testet «Monday Night»-Doppelspiele

US-Fernsehen

Am 11. Dezember werden zwei verschiedene Montagabendspiele ausgestrahlt.

Die Fernsehsender ESPN, ESPN2 und ABC zeigen derzeit unterschiedliche Versionen des Montagabendspiels. Doch nun holt der Disney-Konzern zum Doppelschlag aus und will am kommenden Montag, den 11. Dezember, zwei verschiedene Spiele übertragen. Wie „Variety“ berichtet, soll das Programm damit unabhängiger von Serien werden.Ein Montagabendspiel zwischen den Green Bay Packers und den New York Giants wird am 11. Dezember um 20.15 Uhr auf ESPN ausgestrahlt. Moderiert wird es von Troy Aikman und Joe Buck, an der Seitenlinie steht Lisa Salters. Zeitgleich beginnt auf ESPN das Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Miami Dolphins. ESPN+ sowie ESPN Deportes. Kommentatoren des Spiels sind Chris Fowler, Louis Riddick und Dan Orlovsky, am Spielfeldrand ist Laura Rutledge.Währenddessen werden Peyton und Eli Manning beide Spiele in ihrem regulären ESPN2-Programm kommentieren. Die Brüder werden sich auf ein Spiel konzentrieren, wenn es die Situation erfordert. Sie werden eine Gruppe von Gästen empfangen und die Sendung wird nur wenige Werbepausen während des Abends haben.