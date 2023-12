Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Mona & Marie» im ZDF? Konnte «Bauer sucht Frau» bei RTL mithalten? Und wie erging es dem «Matrix»-Abend bei Kabel Eins?

Vor zwei Jahren feiertevor 6,41 Millionen ZDF-Zuschauern Premiere. Der zweite Filmerreichte nun 4,65 Millionen Seher, was den Marktanteil von 21,0 auf 17,6 Prozent sinken ließ. Beim jungen Publikum kam der 90-Minüter diesmal auf 6,1 Prozent. Dasinformierte im Anschluss 3,50 Millionen Interessierte, der Marktanteil sank auf 14,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 7,5 Prozent drin.setzte das Programm vor 1,94 Millionen fort. Die Marktanteile sanken auf 13,1 respektive 5,1 Prozent.Im Ersten gab es um 20:15 Uhrzu sehen, was 2,23 Millionen nicht verpassen wollten. Die dritte Folge der Naturdoku bescherte der blauen Eins steigender Marktanteile von 8,3 Prozent bei allen und 8,3 Prozent bei den Jüngeren.undsorgten bis 22:52 Uhr noch für 2,11 und 2,13 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bewegte sich bei 8,4 und 11,3 Prozent, bei den Jüngeren wurden 5,6 und 8,4 Prozent ausgewiesen.Erfolgreichster Privatsender wurde RTL mit. Die fünfte Folge unterhielt 3,61 Millionen Zuschauer und kam auf tolle 14,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.undsicherten sich im Anschluss 2,30 und 1,48 Millionen Zuschauer sowie 10,4 und 6,4 Prozent. Für VOX lief es mitundmittelmäßig. Die Sendungen sahen 0,87 und 0,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe musste man sich mit 6,2 und 4,4 Prozent Marktanteil begnügen. RTLZWEI schickteundvor 0,42 und 0,35 Millionen auf Sendung. Man generierte 3,3 und 4,5 Prozent Marktanteil.Sat.1 waren mit dem Finale von1,51 Millionen Zuschauer sicher. In der Zielgruppe brachte es die Reality-Show auf ansehnliche 10,4 Prozent.markierte ein 0,76-millionenköpfiges Publikum, in der Zielgruppe stand eine gute Einschaltquote von 9,3 Prozent auf dem Papier. Zwei-Wiederholungen waren bei 0,36 und 0,16 Millionen beliebt, Thilo Mischke erreichte 6,9 und 6,0 Prozent. Kabel Eins dreht mitundmächtig auf und sicherte sich 0,61 und 0,35 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe durfte sich der Unterföhringer Sender über 5,0 und 7,4 Prozent Marktanteil freuen.