Hohe Einschaltquoten für «Christmas» auf NBC

US-Quoten

Mit der Übertragung aus dem Rockefeller Center lockte der Sender zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme.

Die Sondersendung, die am 29. November 2023 zwischen 20:00 und 22:00 Uhr ausgestrahlt wurde, erreichte sieben Millionen Zuschauer. Diese Zahl, die aus einer Kombination von Nielsen-Messungen und eigenen Daten von NBCUniversal errechnet wurde, markiert die beste Einschaltquote für die Weihnachtsbeleuchtung am Rockefeller Center seit 2020. Das Special war die meistgesehene Sendung des Abends.Moderiert wurde «Christmas in Rockefeller Center» in diesem Jahr von Kelly Clarkson, mit Auftritten von Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce und Manuel Turizo. Produziert wurde das Special von Brad Lachman Productions mit Brad Lachman und Bill Bracken als ausführenden Produzenten. Regie führte Glenn Weiss.Unmittelbar im Anschluss wurde das allererste Weihnachtsspecialausgestrahlt, das live aus dem Haus von Elvis Presley aufgenommen und von seiner Enkelin Riley Keough produziert wurde. 5,2 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung an drei Tagen auf allen Plattformen. Auf dem Sendeplatz um 22.00 Uhr war es die meistgesehene Sendung und erzielte mit 0,5 auch den höchsten Marktanteil in der Zielgruppe.