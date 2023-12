Diese Stars sind bei der «Helen Fischer-Show» dabei

TV-News

Nicht fehlen darf natürlich Helene Fischers neue Duett-Partnerin Shirin David, mit der sie ihren Erfolgshit „Atemlos“ neu aufgelegt hat.

Am 25. Dezember feiert Helene Fischer das Comeback ihrer Weihnachtsshow, die in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfiel. Die Aufzeichnung der Show erfolgte nun an diesem Wochenende in Düsseldorf, weswegen das ZDF nun die Gästeliste der Sendung bekannt gab. Die beliebte Entertainerin hat sich zahlreiche nationale und internationale Musikgäste eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Musiklegende Peter Maffay, die US-Band Gossip, Popsängerin Nena sowie ESC-Gewinnerin Loreen.Außerdem standen Dave Stewart mit Vanessa Amorosi, die schottische Band Simple Minds, Rapperin Shirin David, Brit-Popstar Emeli Sandé, die Italo-Lieblinge Il Volo, die Schlagerstars Ben Zucker, Beatrice Egli und Melissa Naschenweng, Schauspieler Tom Beck, Comedienne Tahnee, die bayrische Singer-Songwriterin Claudia Koreck sowie die Nachwuchstalente Emma Kok und Olivia Lynes auf der Bühne. Zudem interpretiert Fischer das Musical „Moulin Rouge“ neu und performt es Twenty4Tim, Kristina Love, Tetje Mierendorf und Ricardo Greco.Neben den Musik-Acts verspricht das ZDF ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, überraschenden Duetten, atemberaubender Artistik, berührenden Momenten und ganz besonderen Inszenierungen. Atemberaubende Artistik aus Österreich bieten die Gruppenturn-Weltmeister Zurcaroh und die Showgruppe The Freaks.Neben den Gästen stehen zudem auch einige Moderationen von Helene Fischer bereits fest, schließlich hatte sie bei Thomas Gottschalks letzter «Wetten, dass…?»-Show ihre Wette verloren. Deshalb muss sie nun die Sätze „Schade, dass der Alte es nicht mehr macht“, „Ich sehe den Alten von Zeit zu Zeit ja gerne“ sowie die Bauernregel „Ist der Hahn verschnupft und heiser, kräht er morgens etwas leiser“ in ihre Moderationstexte einbauen. Medienberichten zufolge erntete sie bei der Aufzeichnung der Show beim Düsseldorfer Publikum viele Lacher dafür. Die Fernsehzuschauer sehen das Ergebnis am ersten Weihnachtsfeiertag ab 20:15 Uhr.