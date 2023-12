Über 30 Prozent sehen den «Tatort»

Quotennews

Ballauf und Schenk holen am ersten Sonntag im Dezember grandiose 30,7 Prozent zum Ersten. So lässt es sich in die Weihnachtszeit starten.

Am ersten Advent machen Max Ballauf und Freddy Schenk, also Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, dem Ersten bereits ein erstes Weihnachtsgeschenk. Mit dem neuemergeben sich am 03. Dezember in der Primetime grandiose 9,34 Millionen Zuschauer und so ein überzeugender Marktanteil von 30,7 Prozent. Inhaltlich widmet sich der WDR-«Tatort» nur augenscheinlich einem weihnachtlichen Thema. Es geht um Milan Strasser, ein Paketzusteller, der mitten in einem Wohngebiet ausgeraubt und erstochen wird.Wo sich «Des anderen Last» demnach im Vergleich zum letzten Sonntags-«Tatort» um etwa 0,5 Millionen Zuschauer verbessert, verliert man bei den 14- bis 49-Jährigen marginal Reichweite. Von zuletzt erreichten 1,52 Millionen Jüngeren sollten gestern lediglich 1,49 Millionen dabei sein. Der Marktanteil sank so von 20,6 auf 19,6 Prozent. Somit schlägt sich das Erste in dieser Zuschauerkategorie selbst, die hauseigene «Tagesschau» im Vorlauf kommt mit 1,50 Millionen auf die beste junge Reichweite des Tages. Im Gesamten ist man einsame Spitze.Platz drei und vier gehen bei den 14- bis 49-Jährigen direkt an private Konkurrenz. Bei ProSieben feiert Joko Winterscheidt mit «Wer stiehlt mir die Show?» ein grandioses Comeback vor 1,35 Millionen Umworbenen, in Köln schickt man den Disney-Film «Encanto» über den Äther. Ohne die «NFL», die bereits nach zwölf Wochen an NITRO abgeschoben wurde, markiert man in Köln direkt wieder gute 10,2 Prozent Marktanteil bei 0,75 Millionen Werberelevanten.