Sky schlägt bei der Premier League zu

England

In der Fernsehsaison 2025/2026 werden 100 zusätzliche Spiele zu sehen sein.

Sky hat sich im Rahmen eines neuen Vierjahresvertrags die Übertragungsrechte für eine Rekordzahl von Premier League-Spielen gesichert. Mit bis zu 100 zusätzlichen Spielen pro Saison wird die exklusive Live-Berichterstattung ab 2025/26 um 70 Prozent steigen. Mit der Vergabe von vier Paketen - dem Maximum für einen Sender - werden über 80 Prozent der live übertragenen Spiele der Premier League auf Sky Sports zu sehen sein, und die Kunden können jede Woche mindestens vier Live-Spiele erwarten. Sky, TNT Sports und die BBC zahlen zusammen 1,95 Milliarden Euro pro Season. TNT Sports wird weiterhin samstags zur Mittagszeit Anstoßzeiten und zwei Runden unter der Woche pro Saison zeigen, damit hat man 52 Live-Spiele exklusiv. Amazon ist somit ab 2025 wieder aus der Übertragung rausgeflogen.Dana Strong, CEO der Sky Gruppe, sagte: "Dies ist ein fantastisches Ergebnis für die Sky-Kunden, die eine deutlich höhere Anzahl von Spielen der berühmtesten Liga der Welt sehen werden. Wir sind stolz auf unsere lange Geschichte mit der Premier League und freuen uns darauf, bis zum Ende des Jahrzehnts noch mehr Engagement, Unterhaltung und Innovation zu bieten."Sky ist das unangefochtene Zuhause für Sportfans in Großbritannien. Unsere Kunden haben mehr von den Sportarten, die sie lieben, und mehr langfristige Sicherheit als je zuvor, mit einem unübertroffenen Volumen an heimischem Fußball, neben Formel 1, Cricket, Golf, Rugby League, Tennis und vielem mehr."Mehr Menschen als je zuvor sehen Sky Sports, und 2023 wird das bisher einschaltstärkste Jahr auf allen Plattformen sein. Die Premier League, die Ashes der Männer und Frauen, der Ryder Cup, der Solheim Cup, die englische Fußball-Liga und die Frauen-Superliga haben allesamt Einschaltquotenrekorde gebrochen, die in erster Linie auf das Wachstum bei jüngeren Zuschauern und mehr weiblichen Zuschauern zurückzuführen sind.Andrew Georgiou, Präsident und Geschäftsführer, UK & Irland und WBD Sports Europe, sagte: "Es ist sehr aufregend, den Fans auch in den nächsten fünf Spielzeiten exklusive Spiele der Premier League bieten zu können. TNT Sports hat sich schnell als Premium-Live-Sportangebot etabliert und die Premier League ist ein wichtiger Teil unseres Angebots, zu dem auch die UEFA Champions League, die UEFA Women's Champions League, die UEFA Europa League, MotoGP, Boxen, NBA, UFC, Premiership Rugby, Champions Cup und vieles mehr gehören.""Als neue Streaming-Heimat von TNT Sports bietet discovery+ unseren Kunden Zugang zu noch mehr Live-Sport über Eurosport , dem einzigen Ort, an dem man jeden Moment der Olympischen Spiele Paris 2024, der Australian Open, Roland-Garros, der Grand Tours des Radsports, einschließlich der Tour de France, neben der gesamten Palette der discovery+ Unterhaltung sehen kann - ein Angebot, das für jeden etwas bietet."