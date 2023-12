«Cruel Intentions» kommt

US-Fernsehen

Die achtteilige Serie soll von Sony Pictures Television umgesetzt werden.

Prime Video hat eine Serienbestellung für das Dramabekannt gegeben. Die mit Spannung erwartete Serie, die von dem gleichnamigen Kultfilm aus den 90er Jahren inspiriert ist, wird von Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios und Original Film produziert. Zur Besetzung gehören Sarah Catherine Hook («First Kill»), Zac Burgess («Totally Completely Fine»), Savannah Lee Smith («Gossip Girl»), Sara Silva («American Horror Stories»), Khobe Clarke («Firefly Lane», «Yellowjackets»), John Harlan Kim («The Last Thing He Told Me», «9-1-1»), Brooke Lena Johnson («You»), und Sean Patrick Thomas («Till»). Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati, Zeke Goodman und Jon Tenney haben wiederkehrende Rollen.In dieser neuen Adaption spielt «Cruel Intentions» an einem Elite-College in Washington, D.C., wo zwei rücksichtslose Stiefgeschwister alles tun, um in der sozialen Hierarchie ganz oben zu stehen. Nachdem ein brutaler Schikanenvorfall das gesamte Panhellenische System ihrer Schule bedroht, tun sie alles, um ihre Macht und ihren Ruf zu bewahren, selbst wenn das bedeutet, die Tochter des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu verführen."Vom Kult-Klassiker der 90er Jahre bis zum Roman aus dem 18. Jahrhundert, von dem er adaptiert wurde, hat «Cruel Intentions» das Publikum mit einer Geschichte gefesselt, die die Zeit überdauert", sagte Lauren Anderson, Head of AVOD Originals, Unscripted und Targeted Programming, Amazon MGM Studios. "Wir sind begeistert, das nächste Kapitel von »Cruel Intentions»' faszinierendem Zusammenspiel von Täuschung, Witz und Abrechnung mit Prime-Kunden zu teilen und könnten nicht dankbarer für das Engagement, die Hingabe und das Talent des gesamten Teams sein - unsere unglaubliche Besetzung, die unendlich cleveren Autoren, angeführt von Phoebe und Sara, unsere fantastischen Partner bei Sony und Original Film und die Führungskräfte, die den Weg bei Amazon MGM Studios geebnet haben."