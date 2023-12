Starkes «WSMDS?»-Comeback

Quotennews

Einen Sonntag sollte ProSieben die Winterscheidt-Show nicht ins Rennen schicken - der Gottschalk-Abschied im ZDF wohl zu große Konkurrenz. Gestern kam die Show mit wehenden Fahnen zurück.

Alles richtig gemacht! Während sich ProSieben in der Vorwoche dazu entschied,im Hinblick auf das Gottschalk-Abschiedsfest im ZDF nicht zu senden, kommt man nun gestern mit deutlich verbesserter Leistung zurück. Dabei lief es in den ersten drei Episoden der neuen Staffel ja bereits gut, jede Show holte über 1,5 Millionen Zuschauer im Gesamten ab, die Zielgruppe jeweils bei mehr als einer Million Zuschauer. Nichtsdestotrotz setzt die gestrige Platzierung in allen Kategorien neue Maßstäbe.Insgesamt schalteten mit 1,95 Millionen deutlich mehr ein, besser lief es zuletzt am 11. Januar 2022 als 1,97 Millionen zuschalteten. Der Marktanteil glänzt mit 7,9 Prozent, wobei das Augenmerk deutlich wahrscheinlicher auf der Zielgruppe liegen wird. Hier katapultiert sich die abendfüllende Show mit überragenden 1,35 Millionen Umworbenen auf 21,6 Prozent am entsprechenden Markt. Es bleibt also nun spannend, ob die letzten beiden Folgen den positiven Trend fortsetzen.Im Anschluss an die Primetime sichertenoch 0,40 Millionen Zuschauer. Krachend fiel der Marktanteil auf 4,0 Prozent, die Zielgruppe blieb deutlich freundlicher mit 10,9 Prozent im zweistelligen Bereich. Hier verweilten für 0,26 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter.