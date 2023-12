RTL punktet sowohl mit «Disney»-Jubiläumsshow als auch mit U17-WM-Finale

Quotennews

Durch das Fußballspiel hielt der Sender die Quoten bereits am frühen Nachmittag auf einem überzeugenden Niveau.



The Walt Disney Company feierte am 16. Oktober 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum. Auch RTL wollte auf diesen Zug aufspringen und sendete so zur gestrigen Primetime. Victoria Swarowski begab sich zu diesem Anlass mit prominenten Gästen wie etwa Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael Bully Herbig und natürlich den Ehrengästen Micky und Minnie Maus auf eine Zeitreise. Auch auf der Bühne präsentierten unter anderem Yvonne Catterfield und Tom Beck eine Neuinterpretation von „Beauty and the Beast“ und Alexander Klaws sang „Dir gehört mein Herz“.Mit 1,62 Millionen Fernsehenden war das Interesse an der Show recht groß und man schob sich vor «The Masked» Singer bei ProSieben . Insgesamt kam ein passabler Marktanteil von 6,9 Prozent zustande. Die 0,72 Millionen Jüngeren räumten starke 14,2 Prozent ab und waren so zur Primetime das gefragteste Programm. Ab 23.35 Uhr folgte. In dem Gay-Special stellte sich ein beziehungswilliger Single 30 interessierten Kerlen an den Buzzern vor. Mit 0,57 Millionen Zuschauern war die Quote nun auf maue 4,6 Prozent gesunken. Bei den 0,25 Millionen Umworbenen kam noch ein annehmbarer Marktanteil von 8,6 Prozent zustande.Ab 12.40 Uhr drehte sich auf dem Sender alles um das U17-WM-Finale, welches Deutschland mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich für sich entschied. Zum Anstoß um 13.00 Uhr saßen 2,01 Millionen Zuschauern vor dem Bildschirm, was herausragenden 18,9 Prozent entsprach. Die 0,51 Millionen Werberelevanten landeten ebenfalls bei starken 20,4 Prozent Marktanteil. Zum Elfmeterschießen war die Reichweite mit 3,87 Millionen Fußballfans am größten. Der Marktanteil lag bei überragenden 27,5 Prozent. Bei den 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde zudem eine ausgezeichnete Quote von 32,2 Prozent eingefahren.