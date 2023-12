VOX präsentiert: «Ein Junge namens Weihnacht»

TV-News

An Heiligabend setzt die Fernsehstation auf «Eine zauberhafte Nanny».

Am Samstag, den 23. Dezember 2023, strahlt VOX die tschechisch-britische Animationskomödieaus, in der ein junge namens Nikolas im Mittelpunkt steht, der mit seinem Vater Joel in einer kleinen Hütte in den finnischen Wäldern wohnt. Die Free-TV-Premiere stammt von Gil Kenan, der zusammen mit Ol Parker und Matt Haig das Drehbuch verfasste. Im Anschluss läuft «Men in Black II».An Heiligabend feiert VOX mit Emma Thompson Weihnachten. Um 20.15 Uhr stehtauf dem Programm, ehe um 22.25 Uhr die Fortsetzungansteht. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird der Spielfilmgesendet.Der Episodenfilm, der dieses Jahr das 20. Jubiläum feiert, steht am Dienstag, den 26. Dezember 2023, auf dem Programm. In den Hauptrollen sind Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley und Bill Nighy zu sehen. Im Anschluss wiederholt VOX auch den Spielfilm, der bis 02.15 Uhr andauert.