RTL plant mit «Turmspringen» schon im Januar

TV-News

Die Moderation übernimmt wieder das eingespielte «Ninja Warrior»-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Dasgehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den erfolgreichsten Show-Events des Kölner Senders, obwohl man den Zuschauern zwei sehr unterschiedliche Ausstrahlungstermine an die Hand gab. Das Comeback der einstigen ProSieben-Show erfolgte im Juni 2022, in diesem Jahr sprangen die Promis deutlich früher ins Wasser. Die zweite Ausgabe wurde am 10. Februar gesendet.Im kommenden Jahr geht es noch ein wenig früher on air, die Liveshow steigt bereits am 12. Januar 2024. Somit bleibt es dabei, dass RTL die Sendung am Freitag ins Rennen schickt. Auch am Austragungsort ändert sich nichts: «RTL Turmspringen» findet in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin statt. Das aus «Ninja Warrior Germany» bekannte Trio aus Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann führen durch den Abend. Welche Promis sich vom Sprungbrett stürzen, ist noch nicht bekannt.Jeweils rund zwei Millionen Zuschauer interessierten sich für die ersten beiden «Turmspringen», die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich bei 21,6 und 16,8 Prozent. Für Initiator Stefan Raab ist es zu Beginn des Jahres nicht das einzige Sportereignis, da bei RTL zu sehen sein wird. Am 11. Februar istals Vorlauf zum Super-Bowl der NFL vorgesehen (Quotenmeter berichtete).