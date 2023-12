Sat.1 Emotions wiederholt «The Luminaries»

TV-News

Das neuseeländische Drama wurde im Mai 2020 bei TVNZ1 ausgestrahlt.

Erst vor einem Jahr hat der Pay-TV-Sender Sat.1 Emmotions auf die neuseeländische Seriegesetzt, im Dezember werden die sechs Folgen noch einmal wiederholt. Der Bezahlkanal aus Unterföhring startet die Ausstrahlung am Dienstag, den 19. Dezember 2023, um 22.10 Uhr. In der Hauptrolle ist Ewe Hewson zu sehen. Eleanor Catton hat die Serie geschrieben.Im Jahr 1865 freundet sich Anna Wetherell mit einem Mitreisenden namens Emery Staines an, als sie am letzten Tag ihrer Reise nach Dunedin ankommt. Die beiden sind unterwegs, um den Goldrausch auszunutzen. Anna kommt bei einer amerikanischen Wahrsagerin namens Lydia Wells unter, während Emery sich mit Francis Carver auf ein Schürfgeschäft einlässt. Sook Yongsheng greift Francis Carver in einer Bar in Dunedin an.Lydias Ehemann Crosbie Wells kehrt zurück, nachdem er in Hokitika, einer Goldgräberstadt an der neuseeländischen Westküste, vom Goldabbau profitiert hat. Monate später entdeckt der Grünsteinjäger Te Rau Tauwhare die Leiche eines örtlichen Einsiedlers namens Crosbie Wells. Anna, die in der Nähe bewusstlos aufgefunden wird, wird verhaftet und des Mordes an Crosbie beschuldigt, zahlt aber ihre Kaution mit in ihr Kleid eingenähtem Gold.