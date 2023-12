Roku feiert mit Demi Lovato

US-Fernsehen

Das Weihnachtsspecial ab 8. Dezember zu sehen.

Auch der Streamingdienst Roku hat in diesem Jahr ein Weihnachtsspecial produziert. Die Zuschauer bekommenzu sehen. Es ist ein herzerwärmendes, fesselndes Special mit Musik und vielen tollen Überraschungen, das Ihr Zuhause und Ihr Herz mit der für Demi typischen Festtagsstimmung erfüllen wird. Demi hat einige ihrer Freunde eingeladen, um mit ihr die Feiertage zu begehen.Zu den prominenten Gästen gehören JoJo, Hailey Bieber, Rich Eisen, Tiffany Haddish, Paris Hilton und Trixie Mattel. Produziert wird die neue Show, die ab dem 8. Dezember 2023 kostenlos gestreamt werden kann, von OBB Pictures, der Film & TV-Abteilung von OBB Media.Demetria Devonne "Demi" Lovato, geboren im August 1992, ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Nach Auftritten in der Kinderfernsehserie «Barney & Friends» (2002-2004) wurde sie durch die Rolle der Mitchie Torres in dem Musikfernsehfilm «Camp Rock» (2008) und dessen Fortsetzung «Camp Rock 2: The Final Jam» (2010) bekannt. Der Soundtrack des ersten Films enthielt "This Is Me", ihre erste Single und ein Duett, das Platz 9 der US Billboard Hot 100 erreichte.