«Wir sind Teens und ihr seid alt» zum Finale im Tief

Quotennews

Das Interesse für das Format bei VOX war enorm gesunken. Deutlich besser kam da noch RTLZWEI mit «Mensch Retter» davon.



Die Kindheit und Jugendzeit der Generation Z unterscheidet sich aktuell sehr stark davon, wie die heutigen Senioren früher aufgewachsen sind. In dem Generationenexperimentführte VOX die beiden Gruppen zusammen, um voneinander zu lernen. Im letzten Teil stand nun gestern das Fazit der Teilnehmenden an sowie eine Abschlussuntersuchung der Experten über den Erfolg des Experiments.Die zweite Folge hatte in der Vorwoche mit 0,53 Millionen Fernsehenden und lediglich mageren 2,2 Prozent Marktanteil noch etwas nachgelassen. Die 0,25 Millionen Jüngeren lagen mit akzeptablen 4,8 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie zum Auftakt. Doch nach den zwei mageren Wochen war gestern nun endgültig die Luft raus. Mit lediglich 0,39 Millionen Interessenten stürzte das Format auf miserable 1,6 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,15 Millionen Umworbenen kam man nun nicht mehr über miese 2,8 Prozent hinaus.RTLZWEI zeigte zur Primetime eine neue Folge von, wobei diesmal unter anderem die Notfallsanitäterinnen Melli Kaiser und Kasia Datta einen kühlen Kopf bei einer Notsituation im Frankfurter Bahnhofsviertel bewahren mussten. Gegenüber der Vorwoche verkleinerte sich das Publikum nur leicht von zuletzt 0,65 auf nun 0,59 Millionen Menschen. So rutschte die Quote unter den Senderschnitt auf solide 2,4 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten war sogar eine Steigerung auf hohe 4,9 Prozent möglich.