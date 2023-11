Thilo Mischke geht Antibiotika-Resistenz nach

TV-News

Der Investigativ-Reporter besucht für eine neue «ProSieben. Thema.»-Reportage Krankenhaus, Tiermast und Pharma-Fabrik, um der verschärfenden globalen Bedrohung auf den Grund zu kommen.

An den ersten beiden Dezember-Montagen ist Jenke von Wilmsdorff in der ProSieben-Primetime gesetzt. Am 4. Dezember präsentiert er eine neue «Jenke. Crime.»-Folge über den Kampf gegen die Mafia und eine Woche später widmet sich ein «Jenke. Report.» der künstlichen Intelligenz. Nun steht auch fest, dass am letzten Montag vor Weihnachten, 18. Dezember, ebenfalls eine Dokumentation das Programm um 20:15 Uhr füllen wird.Diese wird aber nicht von Jenke, sondern von Thilo Mischke präsentiert. Ingeht es dann um das Thema „Antibiotika vor dem Aus: Was tun, wenn nichts mehr hilft?“. Aufgrund multiresistenter Keime und dramatischer Antibiotika-Resistenzen können inzwischen scheinbar harmlose Kratzer lebensbedrohliche Infektionen und Blutvergiftungen hervorrufen. Mischke geht dieser sich verschärfenden globalen Bedrohung nach und recherchiert dafür unter anderem in drei Hotspots der Supererreger: Krankenhaus, Tiermast und Pharma-Fabrik.Im Anschluss wiederholt der Unterföhringer Senderaus dem Mai dieses Jahres. Die Reportage beschäftigte sich mit der Legalisierung von Cannabis. Auch Mischkes Doku wird ab 0:25 Uhr noch einmal gesendet. Eine dritte Verwertung ist zudem am Mittwoch, 20. Dezember, um 22:10 Uhr geplant, im Anschluss an die letzte Folge von «Zervakis & Opdenhövel. Live.».