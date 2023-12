Hulu holt sich südkoreanische Hitserie

US-Fernsehen

«Moving» wird auch in englischer Sprache zu sehen sein.

Nachdem die koreanische Super-Dramaseriedie Welt mit ihrer unübersehbaren Geschichte und ihren herzzerreißenden Action-Sequenzen im Sturm erobert hat, wird sie am 13. Dezember exklusiv auf Hulu ihr mit Spannung erwartetes Debüt in englischer Sprache geben. Alle 20 Episoden mit Untertiteln sind derzeit schon auf der Plattform zum Streamen verfügbar.«Moving» erzählt die Geschichte einer Gruppe südkoreanischer Spezialagenten, die ihre Kinder mit Superkräften vor Schaden und Ausbeutung durch böswillige Regierungsbehörden schützen wollen. Ursprünglich wurden die Agenten wegen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten, zu fliegen, sich sofort zu heilen und ihre verbesserten Sinne einzusetzen, rekrutiert, verschwanden dann aber spurlos, nachdem sie mit immer fragwürdigeren Missionen beauftragt wurden. Doch als ihre Kinder nun ähnliche Fähigkeiten entwickeln und ein gefährlicher Attentäter immer mehr Menschen mit Superkräften ausschaltet, müssen die Eltern ihr friedliches Leben hinter sich lassen und zu den "Monstern" werden, die sie einst waren.«Moving» wurde im August dieses Jahres erstmals ausgestrahlt und entwickelte sich schnell zur meistgesehenen koreanischen Originalserie auf Hulu und Disney+ (international). Auf dem Busan International Film Festival wurde die Serie mit sechs Asia Content Awards ausgezeichnet, darunter der prestigeträchtige Best Creative Award, der für die bemerkenswertesten Leistungen verliehen wird, sowie für die besten visuellen Effekte, den besten Autor (Kang Full), den besten Hauptdarsteller (Ryu Seungryong), den besten Nachwuchsdarsteller (Lee Jungha) und die beste Nachwuchsdarstellerin (Go Younjung). In Deutschland ist «Moving» bereits mit einer englischen Tonspur verfügbar.