RTL überträgt WM-Finale mit deutscher Beteiligung

TV-News

Der Kölner Fernsehsender überträgt am Sonntagmittag parallel zur Sky-Übertragung das Endspiel der diesjährigen U17-Weltmeisterschaft.

Am Sonntag findet im Gelora Bung Tumo Stadion auf der indonesischen Insel Java das Finale der verschobenen U17-Fußball-Weltmeisterschaft statt. Das Turnier läuft mit zweijähriger Verspätung, weil die Corona-Pandemie den gesamten Sportkalender durcheinander gebracht hatte. Ursprünglich war das Turnier für den Herbst des Jahres 2021 geplant gewesen.Die deutsche U17-Nationalmannschaft erreichte 2017 das Viertelfinale und 2015 das Achtelfinale. Im Jahr 2011 erreichte sie vor rund 100.000 Zuschauern im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt den dritten Platz. Beim diesjährigen Turnier schaltete das Team von Cheftrainer Christian Wück im Achtelfinale zunächst die USA aus, ehe es im Viertelfinale Spanien bezwang. Im Halbfinale schaltete man Argentinien im Elfmeterschießen aus und trifft nun am Samstag auf Frankreich.Am Samstag stand um 11.30 Uhr die Free-TV-Premiere von «Traummann fürs Weihnachtsfest gesucht» auf dem Programm, die kanadische Komödie war bis 13.15 Uhr angesetzt. Danach sollte «Geteilte Weihnacht» wiederholt werden. Das genaue Programm steht noch nicht fest, aber RTL ist ab 13.00 Uhr mit Florian König auf Sendung. Die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund werden das Spiel kommentieren, das zeitgleich auch auf Sky Sport News zu sehen sein wird.Sportlich geht es um 17.30 Uhr weiter: RTL nimmt sich 75 Minuten Zeit, um die Gruppenauslosung der A-Nationalmannschaft für die UEFA Euro 2024 zu analysieren. Florian König und Steffen Freund sitzen im Kölner Studio, Laura Papendick und Felix Görner sind vor Ort in Hamburg. Ab 19.05 Uhr widmet RTL der Auslosung noch einmal zehn Minuten Sendezeit.